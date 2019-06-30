لمدة 4 مواسم.. رشيد العليوي يوقع اليوم مع فريق جديد

اقترب رشيد العليوي، اللاعب الدولي المغربي، ومهاجم نادي نيم الفرنسي، من الانتقال إلى فريق جديد، الأمر يتعلق بنادي أنجي الفرنسي، أحد الأندية الممارسة في الدوري الفرنسي في درجته الأولى.

وحسب تقارير صحفية فرنسية، فإن نادي أنجي، توصل لاتفاق رسمي مع اللاعب، من أجل التعاقد معه، ومن المرتقب أن يصل عشية اليوم لمقر النادي، من أجل الخضوع للفحوصات الطبية اللازمة، قبل التوقيع الرسمي عن العقد.

وأكدت المصادر ذاتها، أن اللاعب المغربي، البالغ من العمر 27 سنة، سيوقع عقدا لأربع سنوات مع فريقه الجديد، دون تحديد القيمة المالية لهذا التعاقد.

جدير ذكره، أن العليوي، الغائب عن نهائيات كأس إفريقيا للأمم، رفقة المنتخب الوطني، خاض الموسم الماضي، رفقة نيم، موقعا على 5 أهداف.