ختام موازين.. مالوما حقق رقما قياسيا في استقطاب الجماهير بحضور مولاي الحسن – صور وفيديو

خلق النجم الكولومبي “مالوما”، ليلة أمس السبت، الحدث بمشاركته في ختام دورة 2019 من مهرجان موازين على منصة ” السويسي”، إذ استطاع تحطيم الرقم القياسي للحضور الجماهيري، بعدما حج إلى حفله أزيد من 200 ألف شخص.

وتجمهر الحاضرون، قبل انطلاق حفل “مالوما”، من أجل ضمان مكان في المقدمة، للاستمتاع بموسيقى الفنان رقم واحد صنف “الريغيتون”.

وكانت بداية الحفل مع النجمة “كارول جي”، التي قدمت أغانيها مع لوحات راقصة رفقة مجموعتها الخاصة.

وبعيد انطلاق فقرة “مالوما”، حل ولي العهد الأمير مولاي الحسن رفقة أصدقائه في المنصة، ليشاهدوا العرض، الذي يقدمه النجم العالمي.

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وخلق “مالوما” أجواء اسثنائية، إذ تفاعل الجمهور مع أغانيه بتردديها رفقته، والرقص على أنغامها.

وارتدى “مالوما” قميص المنتخب المغربي في إحدى فقرات سهرته، من أجل التعبير عن حبه للمغرب، حيث أحيى حفلا لأول مرة، وكذلك لكسب المزيد من تعاطف الجمهور المغربي معه.

“مالوما” لم يكن يتوقع أن يحضر لحفله جمهور كثيف، وقال بعد نهاية حفله، على حسابه في “أنستغرام” إنه فوجئ بعدد الجمهور المغربي، الذي حضر حفله، معبرا عن سعادته لما عاشه معه من تفاعل.

هذا، وتسبب حفل مالوما قبل انطلاقه، في حركة غير عادية بالطرق المؤدية إلى المنصة، الأمر الذي رافقه حضور أمني مكثف، وذلك من أجل تسهيل عملية عبور الجماهير للمنصة.