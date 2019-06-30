الجسمي يحقق حلم طفلة مريضة بسرطان – صور

حققت الطفلة سجى، وهي مريضة سرطان، أحد أحلامها في أن تقابل الفنان الإماراتي، حسين الجسمي، وذلك، مساء أمس السبت.

وقالت جمعية أحلام العصافير إن “سجى، البالغة من العمر 9 سنوات، كانت تحلم بمقابلة الجسمي، ولهذا قررت الجمعية، التي تحاول تحقيق أحلام الأطفال مرضى السرطان، إجراء اتصالات مع الفنان حسين الجسمي”.

وأوردت الجمعية ذاتها أن “الجسمي لم يمانع، ورحب بالفكرة، وتم التنسيق على تاريخ الحلم، لا سيما أن الفنان الإماراتي موجود، حاليا، في المغرب، لإحياء حفل فني يدخل في إطار مهرجان موازين”.

يذكر أن الطفلة سجى ازدادت في غزة عاصمة فلسطين من آب فلسطيني، وأم مغربية، تتابع فترة علاجها المكثف في مركز الأنكولوجيا في الرباط السويسي، حيث عبرت سجى عن فرحتها الغامرة إزاء هاته المقابلة، التي من دون شك ستعطيها شحنة قوية لاستكمال علاجها.