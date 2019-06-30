شركة سنطرال تتوقف عن جمع حليب التعاونيات بشكل مفاجئ والفلاحون: مصيرنا الكساد

أعلن فلاحو منطقة الغرب عن توقف شركة “دانون سنطرال”، بشكل مفاجئ، عن جمع حليب تعاونيات الغرب، ابتداء من يوم غد الاثنين، ما سيؤثر سلبا في وضعيتهم الاقتصادية.

وفي السياق ذاته، أكد الشريف الكرعة، رئيس اتحاد الغرب لتعاونيات الحليب، ورئيس تعاونية بوكدور لإنتاج الحليب، في حديثه مع “اليوم24″، أن “قرار توقف شركة “دانون” عن جمع حليب تعاونيات الغرب، ابتداءً من فاتح يوليوز المقبل، نتيجة توقف عدد من التعاونيات عن بيعها الحليب لـ”سنطرال”، وذلك بسبب سوء التسويق، ومعاملة “سنطرال”، المتمثلة في الأسعار الزهيدة، والتخلي عن الحليب، بدعوى الحموضة، ومضادات الأدوية، الأمر الذي أضر بالتعاونيات، ودفعها إلى التخلي عن الإنتاج”.

وفيما يخص عواقب هذا القرار على بعض التعاونيات، أوضح الشريف الكرعة أن “التعاونيات ستتحمل خسائر كبرى، وذلك لعدة أسباب، من بين أهمها، أن الحليب لا يقبل التخزين، فضلا عن أن الموقع الجغرافي للتعاونيات لا يسمح بتسويقه، وذلك لضعف القدرة الشرائية للمستهلك المحلي، وبعد المسافة بين تعاونيات الغرب، والمدن الكبرى، إضافة إلى أن بعضها، من بينها

تعاونية بوكدور لإنتاج الحليب، تتوفر على أبقار تحلب بوفرة، وتتطلب أعلافا، وعناية للحفاظ عليها ريثما إيجاد حلول”.

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وأشار المتحدث ذاته إلى أنه” لا يمكن بيع الأبقار لأن السوق يعرف ركودا، منذ ظهور الحمى القلاعية، وظروف الموسم الحالي، الذي يعتبر شبه جاف، إضافة إلى ارتفاع أسعار التبن، والأعلاف، ثم الخسارة الكبرى، المتمثلة في تحمل المنتج لمصاريف بناء إسطبلات، ومعدات الانتاج”، متسائلا: “ما العمل بهذه الاسطبلات بعد اضطرار الفلاح إلى بيع أبقاره”.

ولا يعتقد رئيس اتحاد الغرب لتعاونيات الحليب بوجود حلول آنية، لأن أغلب التعاونيات، تتكون من فلاحين صغار، وأقل من متوسطين.

وشدد المتحدث ذاته على أن” مصير الفلاحين، بعد قرار “سنطرال”، الكساد، وما سيترتب عنه من هجرة قروية اضطرارية”، بحسب تعبيره.