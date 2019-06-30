الأميرة هيا تهرب من زوجها حاكم دبي.. على خطى ابنته

القدس - بواسطة محمد عز العرب - نقلت وسائل إعلام بريطانية معلومات على مدار الأيام القليلة الماضية، تُفيد بأن اختفاء زوجة حاكم دبي، محمد بن راشد آل مكتوم، وهي أخت غير شقيقة لملك الأردن، عبد الله الثاني، منذ أيار/ مايو الماضي، يعود لهروبها من دبي إلى ألمانيا ومن ثم إلى بريطانيا، رغبة بالتحرر من سوء المعاملة التي تتعرض لها على يد زوجها.

ونشرت عدّة صحف من بينها "دييلي ميل" و"دييلي بيست"، تفاصيل حول هروب الأميرة هيا بنت الحسين، وهي الزوجة السادسة لآل مكتوم، برفقة طفليها، جليلة (11 سنة) وزايد (7 سنوات)، الذين يختبؤون حاليا في لندن.

وأشارت "دييلي بيست" إلى قصيدة "غاضبة" نشرها آل مكتوم، على حسابه في تطبيع "إنستغرام" لتشارك الصور، تندد بالخيانة والهجران في بالتزامن مع هروب زوجته.

ونقلت "دييلي ميل" عن مصدرين مقربين من العائلة الحاكمة في دبي، أن الأميرة هيا تسعى حالياً إلى الطلاق، وأنها أخذت مبلغاً يقدر بـ31 مليون جنيه إسترليني في رحلة هروبها، لتبدأ حياة جديدة مع طفليها خارج الإمارات.

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ونسبت الصحيفة البريطانية إلى مصادر عربية، حديثاً عن إمكانية نشوب أزمة دبلوماسية بين الإمارات وألمانيا، على خلفية مساعدة دبلوماسية ألمانية للأميرة على الهرب، إذ لجئت أولاً إلى ألمانيا قبل الوصول إلى لندن بسرّية.

ولم تظهر الأميرة للعلن منذ 20 أيار/ مايو الماضي، وكان آخر ما شاركته على صفحتها في موقع "تويتر"، صورة في السابع من شباط/ فبراير الماضي، تجمعها بوالدها الملك حسين الراحل، ملمحة فيها إلى أنها "ستمضي" كما "رباها" و"علمها".

وقالت "ديلي ميل"، إن السلطات الألمانية رفضت في وقت سابق طلباً من محمد بن راشد بإعادة زوجته وطفليه إلى دبي، في حين لم تصدر عن السلطات الإماراتية أيّ تعليقات تنفي أو تؤكد هرب الأميرة هيا.

وكانت إحدى بناته، الأميرة شيخة لطيفة، قد حاولت الهرب من دبي العام الماضي، لكنها فشلت في ذلك بعدما تم اعتراض مركبها في عرض البحر قبالة سواحل الهدن وإعاداتها إلى الإمارات.