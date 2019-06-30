مقتل متظاهر سوداني والمعارضة تدعو المحتجين للتوجه نحو القصر الرئاسي

وذكرت اللجنة في بيان، ان "القتيل هو شاب عشريني وفارق الحياة إثر إصابته برصاصة في الصدر".

وتشهد المدن السودانية، الأحد، مظاهرات حاشدة دعت إليها قوى إعلان الحرية والتغيير وأطلقت عليها اسم "مليونية مواكب الشهداء وتحقيق السلطة المدنية".



ورفع المتظاهرون شعارات منددة بالمجلس العسكري الانتقالي، الذي يتولى حاليا السلطة في البلاد بعد الإطاحة بحكم الرئيس السوداني السابق، عمر البشير.

وأفادت مصادر محلية بأن قوات الأمن أطلقت قنابل غاز مسيل للدموع لتفريق المتظاهرين في بعض المدن التي تجري فيها الاحتجاجات.