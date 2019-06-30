غداً الاثنين.. يوفنتوس يكشف النقاب عن اكبر صفقاته في الميركاتو الصيفي

وذكرت الصحيفة، أن "المفاوضات بين الناديين قد كللت بالنجاح، ويتبقى فقط الإعلان عن الصفقة وربما يكون ذلك يوم غدًا الأثنين".

وتابعت الصحيفة أن "هناك بعض التفاصيل الغير متفق عليها في عقد اللاعب، ويقوم يوفنتوس وأياكس بوضع الرتوش الأخيرة لإنهائها ويصبح من حق "دي ليخت" بعدها التوقيع على العقد".



وشهدت صفقة الهولندي الشاب العديد من المنحنيات خلال الاشهر الماضية، حيث كان في البداية يقترب من برشلونة ، وحاولت بعض الأندية مثل ليفربول ، بايرن ميونيخ، باريس سان جيرمان ومانشستر سيتي للتعاقد معه.

لكن في النهاية، كان خيار دي ليخت، هو يوفنتوس الذي قدم أفضل عرض ممكن لوكيله مينو رايولا، والذي كان يهمه الحصول على أفضل استفادة مادية ممكنة من الصفقة.