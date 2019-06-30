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2019-06-30 | 16:30
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حددت صحيفة "توتو سبورت" الإيطالية، الموعد المتوقع للإعلان الرسمي لصفقة مدافع أياكس أمستردام، ماتياس دي ليخت في يوفنتوس.
وتابعت الصحيفة أن "هناك بعض التفاصيل الغير متفق عليها في عقد اللاعب، ويقوم يوفنتوس وأياكس بوضع الرتوش الأخيرة لإنهائها ويصبح من حق "دي ليخت" بعدها التوقيع على العقد".
وشهدت صفقة الهولندي الشاب العديد من المنحنيات خلال الاشهر الماضية، حيث كان في البداية يقترب من برشلونة، وحاولت بعض الأندية مثل ليفربول، بايرن ميونيخ، باريس سان جيرمان ومانشستر سيتي للتعاقد معه.
لكن في النهاية، كان خيار دي ليخت، هو يوفنتوس الذي قدم أفضل عرض ممكن لوكيله مينو رايولا، والذي كان يهمه الحصول على أفضل استفادة مادية ممكنة من الصفقة.
كانت هذه تفاصيل خبر غداً الاثنين.. يوفنتوس يكشف النقاب عن اكبر صفقاته في الميركاتو الصيفي لهذا اليوم نرجوا بأن نكون قد وفقنا بإعطائك التفاصيل والمعلومات الكامله ولمتابعة جميع أخبارنا يمكنك الإشتراك في نظام التنبيهات او في احد أنظمتنا المختلفة لتزويدك بكل ما هو جديد.
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