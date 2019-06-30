زراعة كربلاء تدعو أصحاب بساتين النخيل الى مراقبة الاشجار

وقالت المديرية في بيان تلقت الخليج 365 نسخة منه، "ندعو اصحاب بساتين النخيل مراقبة الاشجار للتأكد من عدم وجود الاصابة والتي تتمثل بإفراز نسيج حريري حول الثمار، واتخاذ التدابير اللازمة للتخلص من اضرار عنكبوت الغبار".وأضافت المديرية، أن هذا الاجراء جاء "لغرض استخدام المبيدات الموصى بها من دائرة وقاية المزروعات، كما ان اجراء عمليات خدمة الاشجار بموعدها المناسب يعد عامل مهم في الوقاية من هذه الافة".

وأكدت المديرية، "مواصلة حملاتها لمكافحة عنكبوت الغبار في المحافظة"، مشيرة الى أنه تم "توزيع مبيد ماتركسين بلاص والبالغة كميته 350 لتراً بجرع تبلغ 25 ملم لكل 100 لتر ماء موزعة بحصص متفاوتة على الشعب الزراعية في المحافظة".