كشف عضو لجنة الزراعة والمياه والاهوار البرلمانية النائب علي البديري، الاحد، عن اسباب ارتفاع بيض المائدة بالاسواق المحلية، فيما اشار الى وجود "مافيات" تعمل على سحب البيض من السوق لتقليل العرض وصولاً الى اعادة فتح الاستيراد.
وأضاف أن "تلك الجهات تحاول من خلال أسلوبها تحريك الشارع لايصال رسالة بان المنتج المحلي غير مجدي ولايستطيع تغطية حاجة السوق"، لافتاً إلى ان "هنالك ضغوط تم ممارستها على وزارة الزراعة وعلى مجلس النواب ايضا لاعادة استيراد البيض ولضمان عدم تدخل البرلمان في منع الاستيراد مستقبلاً".
وأشار البديري، الى انه "بحال إعادة فتح الاستيراد والرضوخ لتلك المافيات فان هنالك امور كثيرة ستكشف وسنعمل على فتح تحقيق وعلى اعلى المستويات لحماية المنتج المحلي"، محملاً الحكومة "المسؤولية الكاملة عن حماية المنتج المحلي ومطارة الجهات التي تحاول ضرب الاقتصاد والمنتج المحلي لخدمة مافيات فساد داخلية وخارجية".
وكان عضو لجنة الزراعة والمياه النيابية علي البديري قد أكد، أمس السبت، تعرض منتج بيض المائدة الى هجمة لاسقاطه لاسيما بعد أن وصل الى الاكتفاء الذاتي، داعياً وزارة الزراعة الى الصمود أمام الضغوطات الخارجبة التي تسعى الى فتح استيراد هذا المنتج.
كانت هذه تفاصيل خبر البديري يكشف عن 'مافيات' تشتري البيض من السوق لتقليل العرض وفتح الاستيراد لهذا اليوم نرجوا بأن نكون قد وفقنا بإعطائك التفاصيل والمعلومات الكامله ولمتابعة جميع أخبارنا يمكنك الإشتراك في نظام التنبيهات او في احد أنظمتنا المختلفة لتزويدك بكل ما هو جديد.
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