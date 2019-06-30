البديري يكشف عن 'مافيات' تشتري البيض من السوق لتقليل العرض وفتح الاستيراد

وقال البديري في حديث لـ الخليج 365، إن "هنالك تدخلات خارجية بالتنسيق مع مافيات فساد داخلية عملت على دفع اموال كيرة جداً والغاية منها سحب المنتج المحلي من البيض لتقليل العرض بالسوق مما يؤدي الى ارتفاع اسعاره واعاده فتح الاستيراد"، مبيناً ان "البيض الذي تم أخذه من السوق، أما ان يتم خزنه او اتلافه وهو سيناريو سبق له وان حصل بقضية استيراد الاسماك ونجحت فيه تلك المافيات حينها".وأضاف أن "تلك الجهات تحاول من خلال أسلوبها تحريك الشارع لايصال رسالة بان المنتج المحلي غير مجدي ولايستطيع تغطية حاجة السوق"، لافتاً إلى ان "هنالك ضغوط تم ممارستها على وزارة الزراعة وعلى مجلس النواب ايضا لاعادة استيراد البيض ولضمان عدم تدخل البرلمان في منع الاستيراد مستقبلاً".

وأشار البديري، الى انه "بحال إعادة فتح الاستيراد والرضوخ لتلك المافيات فان هنالك امور كثيرة ستكشف وسنعمل على فتح تحقيق وعلى اعلى المستويات لحماية المنتج المحلي"، محملاً الحكومة "المسؤولية الكاملة عن حماية المنتج المحلي ومطارة الجهات التي تحاول ضرب الاقتصاد والمنتج المحلي لخدمة مافيات فساد داخلية وخارجية".



وكان عضو لجنة الزراعة والمياه النيابية علي البديري قد أكد، أمس السبت، تعرض منتج بيض المائدة الى هجمة لاسقاطه لاسيما بعد أن وصل الى الاكتفاء الذاتي، داعياً وزارة الزراعة الى الصمود أمام الضغوطات الخارجبة التي تسعى الى فتح استيراد هذا المنتج.