أول تعليق لسواريز بعد الخروج من كوبا أمريكا

وتعادل الفريقان مساء أمس السبت سلبيًا في الأشواط الأصلية، قبل الاحتكام إلى ركلات الجزاء ولكن الحظ لم يحالف السيلستي ومهاجم برشلونة الذي أضاع أول ركلة بتصدي الحارس المنافس لها.

وقال سواريز في تصريحات نقلتها صحيفة "موندو ديبورتيفو" الكتالونية: "على الرغم من خسارتنا في الركلات الجزائية، لكن الهزيمة لم تكن عادلة لأننا لعبنا بشكل أفضل وكانت أمامنا العديد من الفرص للتسجيل".



وتابع: "هذه هي المرة الأولى التي أعيش فيها شيئًا من هذا القبيل، ولكن حان الوقت لأرفع رأسي والمضي قدمًا والتركيز فيما هو قادم".

وأضاف: "زملائي دعموني بسبب صعوبة الموقف الذي مررت به، أنا حزين ودعمهم ضروري لمحاولة النهوض مرة أخرى ومواصلة مسيرتي".

وواصل تصريحاته: "علينا أن نركز على الأشياء الإيجابية، لقد لعبنا مباراة جيدة وأتيحت لنا فرص وقام الحكم بإلغاء هدفين بداعي التسلل من خلال تقنية الـVAR، لكن اعتقد أننا كنا نستحق ركلة جزاء".



وعن ركلة الجزاء الضائعة: "حاولت أن أسدد الكرة بقوة، لكن حارس بيرو يعرفني جيدًا ويعلم أن كرتي ستذهب في هذا الاتجاه".