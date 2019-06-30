عماد محمد: مجموعة الناشئين هي الاقوى في غرب آسيا

واوقعت القرعة منتخب الناشئين في المجموعة الثالثة الى جانب منتخبي الكويت والسعودية.

وقال محمد في المؤتمر الصحفي الخاص بمباراة السعودية، "لن ننظر الى النتائج بقدر الاعداد الجيد لتصفيات كأس آسيا في قيرغستان"، مبيناً ان "منتخبنا بدأ عملية الاعداد في شهر ايار الماضي، والاعداد اقتصر على معسكر خارجي في سلطنة عمان فقط".



واوضح ان "مجموعة المنتخب العراقي الاقوى في البطولة لانها تضم منتخبات معروفة على صعيد الفئات العمرية"، مشيراً إلى أن "منتخبنا يمتلك لاعبين موهوبين يحتاجون الى وقت طويل من الاهتمام ليكونوا مستقبل الكرة العراقية".

وسيواجه منتخب الناشئين نظيره السعودي في اولى مبارياته، غداً الاثنين على ملعب الزرقاء في تمام الساعاة العاشرة مساءً بتوقيت بغداد.