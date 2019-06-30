أول رئيس أمريكي يدخل كوريا الشمالية

القاهرة - بواسطة ايمان عبدالله - وصف الرئيس الأمريكي دونالد ترامب، الأحد، مباحثاته مع زعيم كوريا الشمالية كيم جونج أون التى عقدها بالمنطقة منزوعة السلاح بين الكوريتين، بالـ "مثمرة".

وكشف ترامب، عقب إنتهاء المباحثات، عن أن واشنطن وبيونج يانج سيعقدان محادثات على مستوى العمل قريبا.

وقال ترامب: "سنشكل فريقًا للتباحث فيما ناقشناه مع زعيم كوريا الشمالية، وسيبدأ العمل خلال الأسابيع المقبلة".

وأشار إلى أنه استأذن زعيم كوريا الشمالية في العبور لحظة وصوله خط الحدود بين الكوريتين، مشيرا إلى أن كيم رد عليه قائلا: "على الرحب والسعة".

وأضاف أنه والزعيم الكوري الشمالي سيتبادلان الزيارات في الوقت المناسب.

وقد دعا الرئيس الأمريكي الزعيم الكوري الشمالي إلى زيارة البيت الأبيض خلال لقاء تاريخي، الأحد، في المنطقة منزوعة السلاح بين الكوريتين.

والتقى ترامب وكيم في المنطقة منزوعة السلاح على الحدود بين الكوريتين، فيما انضم إليهما رئيس كوريا الجنوبية مون جيه-إن، قبل عقد اجتماع مغلق.

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ودخل ترامب حدود كوريا الشمالية ليصبح أول رئيس أمريكي يخطو إلى هناك.

واعتبر زعيم كوريا الشمالية عبور ترامب الحدود بين الكوريتين أنه يظهر رغبته في محو الماضي وفتح صفحة جديدة.

وأعرب عن تطلعه للخروج بنتائج جيدة عقب هذا اللقاء، مؤكدا أن العلاقة الرائعة والجيدة بينه وبين ترامب كانت سببا وراء هذا اللقاء.

من جانبه، وصف الرئيس ترامب اللقاء بأنه تاريخي ويوم عظيم للعالم، مؤكدا أن العلاقة بين واشنطن وبيونج يانج جيدة.

وكشف عن أنه سيبحث مع زعيم كوريا الشمالية العديد من الملفات على رأسها نزع السلاح النووي من شبه الجزيرة الكورية.

ووصل الرئيس الأمريكي،صباح اليوم الأحد، إلى المنطقة منزوعة السلاح، بين الكوريتين، للقاء زعيم كوريا الشمالية كيم جونج أون، وفق بيان صادر عن البيت الأبيض.

ويأتي هذا اللقاء الذي اقترحه ترامب قبل يوم عبر حسابه على "توتير"، في وقت لا تزال المفاوضات بشأن برنامج كوريا الشمالية النووي متعثرة منذ القمة الأخيرة التي عقدها الرئيسان في العاصمة الفيتنامية هانوي بشهر فبراير/شباط الماضي.