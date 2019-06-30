اليابان تستثمر 3 مليارات دولار في "أركتيك" الروسي للغاز

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رويترزالسبت 2019/6/29 08:41 مساء بتوقيت أبوظبي
الرئيس الروسي فلاديمير بوتين
وافقت شركة نوفاتك، أكبر منتج للغاز بالقطاع الخاص في روسيا، على بيع حصة نسبتها 10% في مشروعها المقبل لتسييل الغاز الطبيعي في روسيا "أركتيك إل.إن.جي-2" لشركة اليابان الوطنية للنفط والغاز والمعادن وميتسوي آند كو.
وقال الرئيس الروسي فلاديمير بوتين في مؤتمر صحفي، السبت، عقب اجتماع قمة العشرين في أوساكا باليابان إن الاستثمارات اليابانية في المشروع ستصل إلى نحو 3 مليارات دولار.
وذكرت شركة ميتسوي، في بيان، أن الشركتين اليابانيتين ستشتريان الحصة من خلال مشروع مشترك مقره هولندا، وتمتلك فيه شركة اليابان الوطنية للنفط والغاز والمعادن حصة 75%، ويعود الباقي لشركة التجارة اليابانية.
وسيصبح مشروع "أركتيك إل.إن.جي-2" في القطب الشمالي ثالث مشروع للغاز الطبيعي المسال للشركة الروسية.
وتمتلك نوفاتك حصة 60% في المشروع الذي لم يشيد بعد، في حين تملك كل من توتال الفرنسية والشركة الوطنية الصينية للتنقيب عن النفط والغاز وتطويرهما (سي.ان.او.دي.سي)، وشركة (سي.ان أو.او.سي) الصينية أيضا حصة 10%.
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