قتيل وجريحان في انفجار استهدف أكبر أسواق مقديشو

آثار دمار في موقع التفجير الإرهابي في مقديشو - أرشيفية

قتلت سيدة صومالية، الأحد، وجرح اثنان آخران في انفجار استهدف السوق المركزي "بكارو" وسط العاصمة مقديشو.

وأكد شهود عيان لـ"العين الإخبارية" أن سيارة ملغمة انفجرت، ظهر الأحد، في السوق المركزي "بكارو" وسط العاصمة مقديشو، ما أدى إلى مقتل سيدة صومالية تصادف مرورها لحظة الانفجار وإصابة آخرين بجروح متفاوتة.

وأضاف الشهود أن السيارة الملغمة كانت متوقفة بالقرب من مقر شركة "ذهب شيل" للحوالات المالية في السوق المركزي بكارو، وانفجرت في وقت كانت المراكز التجارية مزدحمة بالناس.



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وبدأت القوات الأمنية تحقيقات في موقع الحادث دون أن تتمكن من إلقاء القبض على المتورطين في الحادث.



ولم تعلن على الفور أية جهة مسؤوليتها عن التفجير، كما لم يصدر تعليق من السلطات الأمنية على الحادث الذي وقع في أكبر سوق في مقديشو.



من جهة أخرى، وقعت اشتباكات عنيفة بين القوات الأثيوبية العاملة ضمن القوات الأفريقية لحفظ السلام في الصومال "اميصوم" وبين مقاتلي حركة الشباب الإرهابية في إقليم باي جنوب غرب الصومال، وفق مصدر أمني.



وأشار المصدر نفسه إلى أن الاشتباكات جاءت عقب كمين نصبه المسلحون لقافلة عسكرية أثيوبية دون أن يوضح عدد القتلى والجرحى في صفوف الجانبين.



يذكر أن حركة الشباب الإرهابية كثفت في الآونة الأخيرة هجماتها ضد القوات الحكومية والأفريقية الداعمة لها في مناطق متفرقة من إقليمي باي وبكول جنوب غرب الصومال.

