باحث مغربي: طنجة المتوسط أساس التنمية في المملكة المغربية

القاهرة - بواسطة ايمان عبدالله - الدكتور الطاهر القُر باحث بالمدرسة الوطنية للتجارة والتسيير بطنجة ذكر أن ميناء "طنجة المتوسط" شكل قاعدة أساسية لجهود التنمية في المملكة المغربية. وأضاف الباحث المغربي الطاهر القُر أن ميناء طنجة المتوسطي شكل ممرا محوريا للنقل الدولي.

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