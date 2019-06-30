هنت: بريطانيا تراقب الأحداث في هونج كونج عن كثب

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وزير الخارجية البريطاني جيريمي هنت

قال وزير الخارجية البريطاني جيريمي هنت اليوم الأحد إن بلاده تراقب الأحداث في هونج كونج عن كثب وتواصل الضغط على الحكومة الصينية لاحترام البنود التي تم بموجبها تسليم المستعمرة البريطانية لبكين.

وقبل حلول الذكرى الثانية والعشرين للتسليم غدا الاثنين، قال هنت في بيان إن بريطانيا تؤكد التزامها الشديد بالإعلان الصيني البريطاني المشترك الخاص بهونج كونج.

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وأضاف "سنواصل مراقبة الأحداث في هونج كونج عن كثب".

وأردف قائلا "الاحتجاجات الأخيرة في هونج كونج جعلت من المهم بشكل أكبر التأكيد على أن التزام حكومة المملكة المتحدة بالإعلان الصيني البريطاني المشترك راسخ. إنها معاهدة ملزمة قانونا ولا تزال سارية المفعول اليوم مثلما كانت عند توقيعها والمصادقة عليها قبل أكثر من ثلاثين عاما".