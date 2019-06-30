الان تتابع السودان.. فرض طوق أمني على جميع المداخل المؤدية إلى القيادة العامة للجيش والان مع التفاصيل
جدة - عمرو شويل متابعات- الخليج 365
طالبت قوى الحرية والتغيير في السودان، مجددًا بالتسليم الفوري للسلطة للمدنيين، كما دعت المتظاهرين في الخرطوم بالتوجه إلى ميدان الاعتصام أمام مقر القيادة العامة للجيش.
وفرضت قوات الأمن السودانية، طوقًا أمنيًا على كافة المداخل المؤدية لقيادة الجيش السوداني، بالتزامن مع وقوع مواجهات بين قوات الأمن ومتظاهرين في عدد من مناطق الخرطوم واستمرار إطلاق الغاز المسيل للدموع.
يشار إلى أن آلاف السودانيين خرجوا إلى الشوارع استجابة لدعوة إلى تظاهرة حاشدة، اليوم الأحد، لمطالبة المجلس العسكري الانتقالي بتسليم السلطة إلى المدنيين.
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