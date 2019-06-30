الأزهر الشريف يهنئ الرئيس والشعب المصري بذكرى ثورة 30 يونيو

أحمد أبوعقيل

يتقدم الأزهر الشريف وإمامه الأكبر أحمد الطيب، شيخ الأزهر، بخالص التهاني إلى الرئيس عبدالفتاح السيسي، رئيس الجمهورية، والشعب المصري، بمناسبة الذكرى السادسة لثورة 30 يونيو.

ويدعو الأزهر الشريف المصريين إلى بذل الكثير من الجهد والعمل، لتحقيق الآمال المنشودة لرفعة الوطن، مبينًا أن العمل والعلم سبيل ارتقاء الأمم، سائلًا المولى -عز وجل- أن يحفظ مصر وشعبها وجيشها ومؤسساتها من كل مكروه وسوء.

