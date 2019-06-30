رئيس لجنة النظام والمراقبة للشهادة الثانوية الأزهرية: تصحيح العينات العشوائية مبشرة وإعلان النتيجة قريبا

كتب: أحمد أبوعقيل

قال الشيخ أحمد عبد العظيم، رئيس لجنة النظام والمراقبة للشهادة الثانوية الأزهرية، إن الامتحانات مرت بأفضل صورها من حيث الانضباط و الالتزام داخل اللجان وخارجها، من جانب أبنائنا الطلاب و السادة المنتدبين لأعمال المراقبة، وكذا أولياء الأمور الذين قاموا بحث أبنائهم على الالتزام والانضباط داخل اللجان، وعليه لم تسجل أي شكوى من عمليات الغش الجماعي أو الإخلال بنظام سير الامتحانات.

وأضاف رئيس لجنة النظام والمراقبة للشهادة الثانوية الأزهرية ، أنه بخصوص الأسئلة في مختلف امتحانات المواد الدراسية فقد جاءت موافقةً للمواصفات القياسية للورقة الامتحانية وفق المعايير القومية للامتحانات، ووفق أدبيات المنهج العلمي المطبقة عند وضع الاختبارات، وروعي فيها تطبيق الأوزان النسبية بالشكل العلمي السليم، وقد أكدت ذلك نتائج تصحيح العينات التي جرت على أيدي مقدرين للدرجات المشهود لهم بالكفاءة، حيث أتضح من هذه النتائج وجود مستويات متدرجة لفقرات الامتحان وفق معامل السهولة والصعوبة.

وأوضح الشيخ عبدالعظيم أنه الآن يجرى إرسال أوراق الإجابة ( البوكليت ) على مراكز التصحيح العشر الموزعة على جميع المناطق الأزهرية وفق أعداد الطلاب، ليبدأ بذلك التصحيح يوم الثلاثاء الموافق 2/7/2019م، مضيفًا أنه تم الاستعداد و الجاهزية لإجراءات التصحيح بالشكل الملائم وفق تعليمات لجنة النظام و المراقبة التي تناولت كافة مستويات عمليات التصحيح، وذلك لتحقيق أكبر قدر من الشفافية والعدالة لصالح الطلاب.

وبين فضيلته نسب النتائج العشوائية التي تم تصحيحها حتى الآن وهي:-

للقسم العلمي جاءت نسبة الفقه الشافعي 96% ، والحديث 100% للعلمي، والنحو نسبته 88% ، في حين كانت نسبة القرآن الكريم 82%، والتفسير 90%، وبلغت نسبة الفيزياء 83% والأحياء 77% والكيمياء77%، واللغة الأجنبية الأولى 94%، وللقسم الأدبي جاءت نسبة الحديث 73.5%، والتوحيد 80%، وبلغت نسبة الجغرافيا 93.5%، واللغة الأجنبية الثانية (فرنساوي).

وأشار الشيخ عبدالعظيم إلى أن نسب نجاح تصحيح العينات العشوائية مبشرة وتدعو إلى التفاؤل في ارتفاع نسب النجاح وخصوصًا في المواد الثقافية للقسم العلمي، التي تخوف منها عدد من أبنائنا الطلاب، وعن موعد إعلان النتيجة أكد أنه لا تسرع في تحديد يوم للإعلان عنها حتى أخذ الوقت الكافي في عمليات التصحيح والرصد والاستخراج والمراجعات الدقيقة، حرصًا على مصلحة الطالب.