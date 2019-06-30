فيديو.. هاشتاج 30 يونيو إرادة شعب يتصدر تويتر.. والمصريون يحتفلون في الحدائق العامة.. ووزير الدفاع: الجيش ساند الشعب لتصحيح المسار

كتب: أحمد أبوعقيل

تحتفل مصر اليوم بالذكرى السادسة لثورة الـ30 من يونيو، والتي تخلص بها المصريون من حكم الجماعة الإرهابية، بعد أن انحازت القوات المسلحة لإرادة الشعب، بعد نزول الملايين من الشعب بكافة طوائفه وفئاته، ثائرون من أجل الحفاظ على الهوية، وإسقاط حكم الجماعة الإرهابية، إلى أن انتصرت إرادة الشعب وتخلصت من حكم داعمي الفوضى والإرهاب.

واحتفل رواد مواقع التواصل الاجتماعي بتدشين "هاشتاج" بعنوان "30_يونيو_إراده_شعب"، للاحتفال بذكرى ثورة الشعب، وتصدرالـ"هاشتاج" موقع التواصل الاجتماعي "تويتر".

وغرد الفنان نبيل الحلفاوي، محتفيا بذكرى 30 يونيو، وكتب: "ذكرى يوم حسم فيه الشعب المصري علاقته مع حكم الإخوان"، وغرد أحد مستخدمو "تويتر" بحساب يحمل اسم شريف الصاوي ، محتفلا بذكرى الثورة قائلا: "فاكرين لما اتعاهدنا مع الريس معاك عالحلوة والمرة عشان مصر طبعا في ناس نسيت العهد ونسيوا إن مصر أهم هنكمل بيكم ومن غيركم عشان نبني مصر.. تحيا مصر".

وأضاف حساب باسم "سمير": "يوما ما شهد العالم أكبر تجمع بشري في التاريخ ليعلنوا أن 30 يونيو ثورة شعب"، ودون حساب باسم "سامح": "ثورة يونيو لا تقارن بأي ثورة في التاريخ المعاصر، فهي لم تكن ثورة على شخص أو حزب، بل على أيدولوجية يعتقدها تنظيم عنقودي محلي وعالمي ودعم إقليمي وعالمي، إنها معجزة شعب".

وقال حساب باسم محمد دسوقي: "ثورة 30 يونيو.. 6 سنوات على إنقاذ مصر من حكم الجماعة الإرهابية"، وتابع حساب باسم عبدالله سيد: "من أجمل أيام مصر 30 يونيو 2013، يوم نزل فيه 30 مليون مصري أصيل خايف على بلده وعايز يرجعها في اكبر تجمع عرفه التاريخ"، وكتب حساب باسم عزيز هاني: "شعب نزل ومرجعش غير لما رجعت مصر".

وزير الدفاع: الجيش ساند الشعب فى «30 يونيو» لتصحيح المسار

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أكد الفريق أول محمد زكى، القائد العام للقوات المسلحة وزير الدفاع والإنتاج الحربى، أن القوات المسلحة ساندت ثورة الشعب فى 30 يونيو الماضى لتصحيح المسار، وإعادة بناء الوطن، والتأكيد أن مصر لكل المصريين، وليست حكراً لفئة أو طائفة بعينها.

وأضاف القائد العام فى برقية تهنئة أرسلها، أمس، إلى الرئيس عبدالفتاح السيسى، رئيس الجمهورية القائد الأعلى للقوات المسلحة بمناسبة الاحتفال بذكرى الثورة، أن «30 يونيو» يوم مجيد من أيام الوطنية المصرية.

وتابع: «القوات المسلحة ستظل على إيمانها المطلق، بأن رجالها هم أبناء كل المصريين يتقدمون الصفوف حماية للوطن ودفاعاً عن مقدساته وسلامة أراضيه بكل البذل والتضحية والفداء فى سبيل واجبهم المقدس، الذى كلفهم به شعب مصر العظيم، لتظل مصر دائماً وطناً حراً آمناً لكل المصريين».

وهنأت المؤسسات الدينية، الرئيس والمصريين بذكرى «30 يونيو»، ودعا مفتى الجمهورية الدكتور شوقى علام، إلى المحافظة على روح الثورة، والإصرار والعمل والإنتاج، من أجل رفعة الوطن وتحقيق التنمية الشاملة والاستقرار، كما دعا الشعب المصرى إلى وحدة الصف والهدف والتكاتف فى مواجهة جماعات التطرف والإرهاب.

وقال رئيس الطائفة الإنجيلية الدكتور القس أندريه زكى، إن ثورة 30 يونيو أعادت للشعب المصرى استقراره وحريته بفضل تكاتف أبناء الوطن، وقواتنا المسلحة والشرطة، وأكد أنها تمثل إرادتنا الحقيقية، لبناء دولة المواطنة والعيش المشترك.