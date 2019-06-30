أعلن المتحدث باسم الرئاسة الروسية "الكرملين" ديمتري بيسكوف أن الرئيس الأميركي دونالد ترامب، عرض لأول مرة أثناء لقائه مع نظيره الروسي، فلاديمير بوتين، في أوساكا اليابانية نيته لتنشيط الحوار البناء مع روسيا، مشيراً إلى أنه "كان ترامب يعبر بتكثيف عن نيته لتنشيط الحوار، أما بوتين، فكان يتحدث منذ وقت بعيد عن رغبته في التحرك في الطريق نحو تطبيع العلاقات وتطويرها وكان يقول في الوقت ذاته إن الحديث عن ذلك دون وجود رغبة مماثلة من جانب الولايات المتحدة، لسوء الحظ، أمر مستحيل. والآن قد سمعنا لأول مرة هذه النية من الرئيس الأمريكي. ولنرى ما الذي سيكون فيما بعد".
وأشار بيسكوف إلى أن الرئيسين اتفقا أثناء لقائهما الأخير في اليابان على مواصلة الحوار بينهما، لافتاً إلى أنه "كان بوتين وترامب يتحدثان بثقة عن مواصلة الاتصالات على مستوى عال وعلى الأقل عندما ودعا بعضهما البعض قالا إنه الوداع ليس لفترة طويلة".
كانت هذه تفاصيل خبر بيسكوف حول تطبيع العلاقات الروسية الأميركية: سمعنا لأول مرة عن رغبة ترامب بذلك لهذا اليوم نرجوا بأن نكون قد وفقنا بإعطائك التفاصيل والمعلومات الكامله ولمتابعة جميع أخبارنا يمكنك الإشتراك في نظام التنبيهات او في احد أنظمتنا المختلفة لتزويدك بكل ما هو جديد.
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