مسؤول إيراني: فرض واشنطن عقوبات على ظريف سيغلق طريق الدبلوماسية بيننا

أكد نائب الرئيس ال​إيران​ي للشؤون البرلمانية، حسين علي أميري "عزم ​ايران​ على بذل كل الجهود للتقليل من آثار العقوبات الأمريكية المفروضة عليها"، منتقداً "توجه ​الولايات المتحدة​ إلى فرض عقوبات على كل من المرشد الأعلى الإيراني، ​علي خامنئي​، ووزير الخارجية، ​محمد جواد ظريف​".

واعتبر أن "قرار الحظر الأميركي المرتقب على رجل الدبلوماسية الأول في ​الجمهورية​ الإسلامية مؤشر جلي على كذب ادعاء ​الإدارة الأميركية​ أنها تسعى للتفاوض مع إيران"، موضحاً أن "وزير الخارجية هو الشخص المسؤول عن العلاقات الدبلوماسية و​السياسة​ الخارجية للبلاد، ولذا، فإن فرض الحظر عليه سيغلق طريق الدبلوماسية في العلاقات بين الدولتين".