مسؤول إيراني: فرض واشنطن عقوبات على ظريف سيغلق طريق الدبلوماسية بيننا

أكد نائب الرئيس الإيراني للشؤون البرلمانية، حسين علي أميري "عزم ايران على بذل كل الجهود للتقليل من آثار العقوبات الأمريكية المفروضة عليها"، منتقداً "توجه الولايات المتحدة إلى فرض عقوبات على كل من المرشد الأعلى الإيراني، علي خامنئي، ووزير الخارجية، محمد جواد ظريف".
واعتبر أن "قرار الحظر الأميركي المرتقب على رجل الدبلوماسية الأول في الجمهورية الإسلامية مؤشر جلي على كذب ادعاء الإدارة الأميركية أنها تسعى للتفاوض مع إيران"، موضحاً أن "وزير الخارجية هو الشخص المسؤول عن العلاقات الدبلوماسية والسياسة الخارجية للبلاد، ولذا، فإن فرض الحظر عليه سيغلق طريق الدبلوماسية في العلاقات بين الدولتين".
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