رد رئيس الوزراء الإسباني، بيدرو سانشيز، على الأنباء التي تداولها البعض بشأن تعرضه للإهانة من قبل الرئيس الأميركي، دونالد ترامب، في قمة العشرين، موضحاً أن "اللقطة التي رصدتها الكاميرات لترامب وهو يشير له بالجلوس على مقعده خلال قمة العشرين بأوساكا وسط اليابان، فسرت بشكل خاطئ".
وأوضح أن "ما حدث هو عكس الإهانة تماما، لأن ترامب قال لحظة الإشارة بإصبعه إن "إسبانيا تعجبني"، مؤكداً أن "التفسيرات التي تداولتها وسائل الإعلام لم تكن دقيقة، وأن ما حصل فهم وأوّل على نحو مغلوط"، مقدما شكره لترامب على إشادته بإسبانيا وقيادتها.
كانت هذه تفاصيل خبر رئيس وزراء إسبانيا: لم أتعرض للإهانة من ترامب خلال قمة العشرين لهذا اليوم نرجوا بأن نكون قد وفقنا بإعطائك التفاصيل والمعلومات الكامله ولمتابعة جميع أخبارنا يمكنك الإشتراك في نظام التنبيهات او في احد أنظمتنا المختلفة لتزويدك بكل ما هو جديد.
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