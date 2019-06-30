رئيس وزراء إسبانيا: لم أتعرض للإهانة من ترامب خلال قمة العشرين

رد رئيس الوزراء الإسباني، ​بيدرو سانشيز​، على الأنباء التي تداولها البعض بشأن تعرضه للإهانة من قبل الرئيس الأميركي، ​دونالد ترامب​، في ​قمة العشرين​، موضحاً أن "اللقطة التي رصدتها الكاميرات لترامب وهو يشير له بالجلوس على مقعده خلال قمة العشرين بأوساكا وسط ​اليابان​، فسرت بشكل خاطئ".

وأوضح أن "ما حدث هو عكس الإهانة تماما، لأن ترامب قال لحظة الإشارة بإصبعه إن "​إسبانيا​ تعجبني"، مؤكداً أن "التفسيرات التي تداولتها وسائل الإعلام لم تكن دقيقة، وأن ما حصل فهم وأوّل على نحو مغلوط"، مقدما شكره لترامب على إشادته بإسبانيا وقيادتها.