خارجية السعودية دانت اقتحام سفارة البحرين ببغداد: هذه الأحداث تتنافى مع أبسط الأعراف الدبلوماسية

استنكرت ​وزارة الخارجية السعودية​ "اقتحام سفارة ​البحرين​ في ​بغداد​ مؤخرا من قبل متظاهرين"، ورحبت بموقف ​الحكومة العراقية​ المدين للحادث والذي وعد بمحاسبة المسؤولين عنه، مؤكدةً أن "السعودية تدين هذه الأحداث التي تتنافى مع أبسط قواعد الأعراف الدبلوماسية وتخالف كافة المواثيق والمعاهدات الدولية ذات الصلة".

في بيان لها، أكدت الخارجية السعودية "وقوف السعودية إلى جانب الدولتين الشقيقتين في كل المساعي التي من شأنها تعزيز ​الأمن​ والاستقرار في المنقطة".

واقتحم متظاهرون عراقيون مقر السفارة البحرينية ببغداد ليلة الخميس الماضي احتجاجا على "ورشة البحرين" التي نظمتها ​الولايات المتحدة​ لتقديم الشق الاقتصادي من خطتها للسلام في ​الشرق الأوسط​ المعروفة إعلاميا بـ"صفقة القرن".

واعتقلت السلطات العراقية 54 شخصا من هؤلاء المقتحمين ووعدت بمحاسبة جميع المسؤولين عن الهجوم على السفارة.