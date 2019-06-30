السيسي: نجحنا في تدمير البنية التحتية للتنظيمات الإرهابية

أكد الرئيس المصري، ​عبد الفتاح السيسي​ أن "مصر نجحت في تدمير البنية التحتية للتنظيمات الإرهابية بفضل العملية ​الأمن​ية الشاملة ب​سيناء​"، مشيراً إلى أن "رجال ​الشرطة​ و​القوات المسلحة​ نجحوا في حماية مصر وكرامتها، حتى أصبحت مصر يشار إليها بالبنان، كمركز للاستقرار والأمن والسلام، وسط محيط إقليمي شديد الاضطراب، لا تخفى أخطاره على أحد".

وأشاد بـ"الإنجازات ال​اقتصاد​ية التي حققتها مصر"، مؤكدا أن مصر وضعت أسسا متينة وراسخة لاقتصاد حديث متقدم"، منوها بـ"صبر وتفهم ​الشعب المصري​ الذي "قدم أعظم معاني المثابرة والفهم العميق لمتطلبات الإصلاح وأعبائه، فتحملها بشجاعة وصمود وكبرياء".