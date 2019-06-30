السيسي: نجحنا في تدمير البنية التحتية للتنظيمات الإرهابية

أكد الرئيس المصري، عبد الفتاح السيسي أن "مصر نجحت في تدمير البنية التحتية للتنظيمات الإرهابية بفضل العملية الأمنية الشاملة بسيناء"، مشيراً إلى أن "رجال الشرطة والقوات المسلحة نجحوا في حماية مصر وكرامتها، حتى أصبحت مصر يشار إليها بالبنان، كمركز للاستقرار والأمن والسلام، وسط محيط إقليمي شديد الاضطراب، لا تخفى أخطاره على أحد".
وأشاد بـ"الإنجازات الاقتصادية التي حققتها مصر"، مؤكدا أن مصر وضعت أسسا متينة وراسخة لاقتصاد حديث متقدم"، منوها بـ"صبر وتفهم الشعب المصري الذي "قدم أعظم معاني المثابرة والفهم العميق لمتطلبات الإصلاح وأعبائه، فتحملها بشجاعة وصمود وكبرياء".
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