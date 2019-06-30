مسؤول ايراني: نعمل على ترسيخ أركان اقتصادنا في مقابل الهزات الخارجية

أفاد مساعد النائب الأول للرئيس ال​ايران​ي في شؤون ال​اقتصاد​ والبنية التحتية سعيد شيركوند بأن "​الاقتصاد​ المقاوم ليس اقتصادًا تقشفًيا ، بل مقتدر وقوي ونتطلع إلى رفع اقتصاد البلاد الى مكانة لاتستطيع اي هزة خارجية التأثير عليه"، مشيراً إلى أن "الضغوط الاقتصادية التي تفرض على ايران لامثيل لها على مر التاريخ لكنها تعد فرصة جيدة للغاية لتحقيق الاكتفاء الذاتي في البلاد على جميع الصعد".

ولفت إلى أنه "في مواجهة الحظر إما رفع يد الاستسلام أو اختيار طريق المقاومة حيث إن لجنة "خطة الاقتصاد المقاوم" تم تأسيسها من اجل تحسين اوضاع اقتصاد البلاد"، مشيراً إلى أن "الكثير من المسؤولين صرحوا أن البلاد تواجه حربا اقتصادية شاملة يشنها الاعداء وينبغي استخدام جميع الطاقات لمواجهتها".