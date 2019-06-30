أفاد مساعد النائب الأول للرئيس الايراني في شؤون الاقتصاد والبنية التحتية سعيد شيركوند بأن "الاقتصاد المقاوم ليس اقتصادًا تقشفًيا ، بل مقتدر وقوي ونتطلع إلى رفع اقتصاد البلاد الى مكانة لاتستطيع اي هزة خارجية التأثير عليه"، مشيراً إلى أن "الضغوط الاقتصادية التي تفرض على ايران لامثيل لها على مر التاريخ لكنها تعد فرصة جيدة للغاية لتحقيق الاكتفاء الذاتي في البلاد على جميع الصعد".
ولفت إلى أنه "في مواجهة الحظر إما رفع يد الاستسلام أو اختيار طريق المقاومة حيث إن لجنة "خطة الاقتصاد المقاوم" تم تأسيسها من اجل تحسين اوضاع اقتصاد البلاد"، مشيراً إلى أن "الكثير من المسؤولين صرحوا أن البلاد تواجه حربا اقتصادية شاملة يشنها الاعداء وينبغي استخدام جميع الطاقات لمواجهتها".
كانت هذه تفاصيل خبر مسؤول ايراني: نعمل على ترسيخ أركان اقتصادنا في مقابل الهزات الخارجية لهذا اليوم نرجوا بأن نكون قد وفقنا بإعطائك التفاصيل والمعلومات الكامله ولمتابعة جميع أخبارنا يمكنك الإشتراك في نظام التنبيهات او في احد أنظمتنا المختلفة لتزويدك بكل ما هو جديد.
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