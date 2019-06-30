حسين الموسوي:المتفرجون على الظلم مسؤولون امام الله والساكت عن الحق شيطان اخرس

شدد المستشار السياسي للأمين العام لـ"حزب الله" حسين الموسوي ان "المطلوب منا بكل قوة حفظ وحدتنا الوطنية والاسلامية والبقاعية والجنوبية والعربية والمصيرية، ومن رأى منكم منكرا فليغيره بلسانه ويده او بقلبه وذلك اضعف الايمان".
وخلال حفل تأبيني في مدينة بعلبك، أكد الموسوي ان "معركتنا مع اميركا والصهيونية وعملائهم حيث كانوا لن تنتهي الا بانتصاركم وثقوا بذلك، لأنكم تحملون راية الحق راية التوحيد راية لا اله الا الله محمد رسول الله، انتصار الحق على الباطل يوم يؤذن المؤذن".
ورأى "ان المتفرجين على الظلم الذي يمارسه بعض الأشخاص والمجموعات في منطقتنا من قتل وفوضى واحداث فتن، الاباء متفرجون والاهل المتفرجون جميعا مسؤولون امام الله، والساكت عن الحق شيطان اخرس".
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