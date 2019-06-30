اعتصام في سوق الخضار في الفرزل احتجاجا على وضع المزارع المتردي

نفذ عدد من ​المزارعين​ اعتصاما في سوق الخضار في ​الفرزل​ - ​البقاع​ الاوسط، احتجاجا على الوضع المتردي الذي يمر به ​القطاع الزراعي​، حيث رموا محاصيلهم أرضا.

واشار الامين العام للعلاقات العامة في ​الاتحاد العام للنقابات الزراعية​ علي شومان الى ان "الوضع الزراعي بات مأساويا، ووصل الى ذروته. ما يضطر المزارع الى رمي ارزاقه على الارض"، مضيفا ان "الوضع يحتاج الى قرار سياسي، ولا يكفي اتخاذ القرار من قبل ​الجيش​ بمنع التهريب وملاحقتهم".

وتمنى شومان على ​الحكومة​ مجتمعة ووزير ​الزراعة​ الدكتور ​حسن اللقيس​ اتخاذ القرار الصارم بمنع التهريب، والا سوف يكون هناك حرق للشاحنات المهربة هنا في هذا السوق وفي كل الاسواق. وامهل شومان ​الدولة​ مدة اقصاها 24 ساعة، معلنا تعرضه للتهديد من قبل المهربين. واضاف: "في البقاع هناك مشكلة حول توظيف 800 عنصر من ​الجمارك​، فلماذا لا يتم توظيفهم كي يستطيعوا ضبط الوضع، ايعقل ان يكون في البقاع 3 سيارات جمارك.

وتوالى على الكلام عدد من المزارعين شرحوا عن وضعهم.