نديم الجميل: وجود حزب الله في لبنان فرض معادلة جديدة في الشأن السياسي

أشار النائب ​نديم الجميل​ في حديث لموقع "على مدار الساعة" الأردني إلى ان "​صفقة القرن​ ظهرت في ​المنامة​ بوجه اقتصادي ومشكلة ​فلسطين​ سياسية بامتياز فالشعوب العربية هي من تدفع اكلاف التهجير والتجنيس و​التوطين​ عند وقوع الازمات". وقال :"وجود ​حزب الله​ في ​لبنان​ فرض معادلة جديدة في الشأن السياسي".

وردا على سؤال حول ورشة المنامة قال: "من خلال الورشة التي اقيمت في العاصمة ​البحرين​ية المنامة، ظهرت صفقة القرن بثوب اقتصادي، مع ان قضية فلسطين وهي القضية المركزية، قضية سياسية بإمتياز.صحيح ان ​العالم العربي​ يواجه أزمة اقتصادية في بعض بلدانه، الا انه من غير المقبول ان تكون معالجة هذه الازمة والقضية المركزية على حساب الشعوب فتكون الكلفة السياسية بتهجير اهل الارض وبالتجنيس والتوطين، وعلى حساب كرامة هذه الشعوب وحريتها".وأضاف:" صفقة القرن ترفضها الشعوب العربية، وتجلى هذا الرفض من خلال تأكيد مبادئها وشعورها وتعبيرها اثناء انعقاد الورشة في البحرين.. الشعوب العربية تستطيع بوعيها ان تمسك بزمام المبادرة."

وعن الأزمة اللبنانية قال رداً على سؤال:" ظل لبنان وبحكم انتمائه العربي وجغرافيته وتكوينه الديمغرافي وثقافته وانفتاحه على العالم، يلعب دور النهوض في محتلف القضايا والمجالات، الا انه وكبلد قريب جغرافياً من ​اسرائيل​، فقد دفع ثمن النزاعات الاقليمية ما جعله ساحة للخلافات والحروب الى ان صارت حروباً ونزاعات طائفية. لبنان عانى من تدخل حزب الله و​الجيش السوري​ والمنظمات الفلسطينية والحرب الأهلية، ورغم انتهاء الكثير من هذه التدخلات، الا ان بقاء حزب الله فرض معادلة سياسية جديدة لصالحه، تمثلت في استباحة سيادة الوطن بفرض ​قانون الانتخاب​ وتعيين الرئيس واخضاعه كأمر واقع وخلق ​الفساد​ الطائفي و​الطوائف​ والقوى السياسية المتنازعة وابعاد لبنان عن حالة التوازن التي تجعل منه بلداً مستقراً، ويتضح هذا في الانقلابات السياسية وحالة املاء الشروط على ​الحكومة​ ورئيسها والصفقات مع ​رئيس الجمهورية​، وكذلك الأزمة الاقتصادية التي يواجهها ​اللبنانيون​، حيث بلغ عجز ​الموازنة​ نحو 9 مليارات ​دولار​.

وأردف قائلاً:" ​الشعب اللبناني​ لا يعرف الاستسلام واكد هذا في مواجهته التحديات التي تعرض لها في سنوات طويلة في تاريخه السياسي، لأنه شعب واع ويحب السلام و​الأمن​، يؤمن بالديمقراطية والحرية ويحب ​الحياة​ ولا ننسى اننا في بلد الحضارات.. الشعب اللبناني، حال الشعوب الحرة التي لا تختبئ وراء الانظمة."