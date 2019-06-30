مصلحة الليطاني: تأجيل توقيف معامل عبد العال وارقش وحلو الى 4 تموز

أعلنت المصلحة الوطنية ل​نهر الليطاني​ أنها "وعطفا على بيانات سابقة بخصوص تفريغ حوض أنان وما يقتضيه من توقيف لمعامل الانتاج الكهرومائي: عبد العال وارقش وحلو، وحيث ان معامل مؤسسة كهرباء تعاني من نقص في ​المحروقات​، وحرصا على خدمة المواطنين ومساعدة ​مؤسسة كهرباء لبنان​ لتأمين ​الطاقة الكهربائية​ الى حين وصول بواخر الفيول وإعادة تشغيل المعامل الحرارية بكامل طاقتها، تعلن المصلحة عن تأجيل توقيف معاملها الى يوم الخميس الواقع في 4 تموز بدلا من يوم الاثنين الواقع في 1 تموز، على ان يصبح برنامج التوقيف الكلي لمعامل عبد العال وارقش وحلو من صباح يوم الخميس الى مساء يوم السبت الواقع في 6 تموز".

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