علي طليس: دريان حاسم في التوجه نحو انتخابات الشرعي والمفتين

أوضح عضو المجلس ​الإسلام​ي الشرعي الأعلى ​علي طليس​، خلال احتفالين تكريميين له من رئيس اتحاد بلديات ساحل القيطع أحمد المير والشيخ غالب الرحمن في عكار، أن "مفتي ​الجمهورية​ الشيخ ​عبداللطيف دريان​ حاسم في التوجه نحو إجراء انتخابات المجلس الشرعي ومفتي المناطق، وخصوصا مفتي عكار". ودعا إلى "أوسع مشاركة في هذه ​الانتخابات​ لكي يكمل المجلس الشرعي المقبل ورشة العمل التي بدأها المجلس الحالي وحقق فيها خطوات كبيرة وإنجازات مهمة".

ولفت طليس الى أنه تلقى وعدا من دريان بـ"رفع تمثيل عكار في المجلس الشرعي تماشيا مع حجم المحافظة وثقلها"، مشددا على أن "هذا الأمر يجب أن يكون حافزا للكفاءات القادرة على إعطاء المجلس الشرعي خبرتها وأفكارها على تقديم ترشيحاتهم، لأن عكار تختزن طاقات وكفاءات قادرة أن تلعب دورا مهما على مختلف المستويات". ورأى أن دريان "نجح في إطلاق ورشة مأسسة ​دار الفتوى​، وهو اليوم مستمر في هذا الطريق لترسيخ وحدة المرجعية الدينية وإقفال الطريق أمام الأفكار والمشاريع التي تشوه صورة الإسلام الحقيقي"، مؤكدا أن "المفتي دريان هو رمز مدرسة الاعتدال والسماحة".