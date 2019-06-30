عقيص: مرشحة راسبة بانتخابات زحلة تحاول رشوة أهالي رياق بحفنة من الزفت

انتقد عضو كتلة "القوات اللبنانية" النائب ​جورج عقيص​، في بيان، محاولات إحدى المرشحات للانتخابات النيابية "رشوة أهالي رياق بالزفت"، مؤكدا "أن الخدمة الصامتة هي الأعلى صوتا".

وأشار إلى أن "احدى المرشحات الراسبات في انتخابات قضاء زحلة تحاول، منذ مدة، رشوة أهالي رياق بحفنة من الزفت، ظنا منها انها ستحرجني بين ابناء بلدتي".

وشدد على أن "رياق هي موطن فكر وثقافة وأهلها من رواد العصرنة والتنور، ويعلمون تماما ما هي حقوقهم ومن هي الوزارة المسؤولة عن تأمينها، ويدركون جيدا ان الفكر الزبائني البائد هو الذي أوصل لبنان الى ما وصل اليه"، لافتاً إلى أن "من انتخبني في الانتخابات الماضية، انما صوت بشكل مزدوج مع النهج الذي استشرف انني قد امثله، وضد النهج الذي مارسه سواي طويلا ولم يأت بأي نتيجة".

وأكد أن "الخدمة الصامتة هي الخدمة ذات الصوت الأعلى، وبأنني ارفض ان اضع مصالح الناس في بازار التنافس السياسي، فلا يضيرني، بالتالي، ان يستفيد اهلي من تأهيل الطرقات، تحت أي ظرف كان، بل يدعوني للاستغراب عدم فهمكم لغضب الناس واشمئزازهم من أساليب استمالة سياسية بالية ومقيتة، مع تمنياتي بأن يأتي اليوم القريب الذي يحرر فيه الزفت وسائر الخدمات الحكومية من الأهواء السياسية وكيد السياسيين".