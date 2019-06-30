أسود: ما يجري في كفرمتى نموذج من مجموعة نماذج تحت مسمى المصالحة

اعتبر عضو تكتل "لبنان القوي" النائب ​زياد أسود​، في تصريح عبر مواقع التواصل الإجتماعي، أن ما يجري في ​كفرمتى​ نموذج من مجموعة نماذج تحت مسمى المصالحة والعيش المشترك.

ورأى النائب أسود أن الغاية من هذه الكذبة توسيع رقعة التسلط على الناس وحريتهم وحقوقهم وقرارهم واملاكهم، لافتاً إلى أن ما يحصل ليس مستغرباً فهو في كل المناطق والمستهدفين نحن كحزب وطائفة ومكون"، قائلاً: "دائماً طلع معي حق اعتذروا مني".