تجمع عناصر من "​الحزب التقدمي الإشتراكي​" على الطرقات في كفرمتى وقبرشمون، إعتراضاً على الجولة التي يقوم بها وزير الخارجية والمغتربين ​جبران باسيل​ في المنطقة.

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كانت هذه تفاصيل خبر أنصار "الإشتراكي" يتجمعون على الطرقات في كفرمتى وقبرشمون إعتراضاً على لهذا اليوم نرجوا بأن نكون قد وفقنا بإعطائك التفاصيل والمعلومات الكامله ولمتابعة جميع أخبارنا يمكنك الإشتراك في نظام التنبيهات او في احد أنظمتنا المختلفة لتزويدك بكل ما هو جديد.



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