توجه رئيس حزب "التوحيد العربي" الوزير السابق وئام وهاب، في تصريح عبر مواقع التواصل الإجتماعي، إلى رئيس "الحزب التقدمي الإشتراكي" النائب السابق وليد جنبلاط، مؤكداً أن ما يجري ترافقاً مع جولة رئيس "التيار الوطني الحر" جبران باسيل لا يليق به ولا برئيس "اللقاء الديمقراطي" النائب تيمور جنبلاط كشاب واعد ومهذب ومحترم، قائلاً: "قطاع الطرق يسيئون لصورة قرانا".
تجدر الإشارة إلى أنه كانت قد انتشرت على مواقع التواصل الإجتماعي معلومات عن تجمهر مناصري "الحزب التقدمي الاشتراكي" على مداخل بلدتي كفرمتى وبشامون، استعدادا لقطع الطريق أمام رئيس "التيار الوطني الحر"، الذي يزور المنطقة اليوم في جولة له تخللها افتتاح مكتب للتيار في بلدة صوفر.
كانت هذه تفاصيل خبر وهاب لجنبلاط: ما يجري ترافقاً مع جولة باسيل من قطع طرق لا يليق بك لهذا اليوم نرجوا بأن نكون قد وفقنا بإعطائك التفاصيل والمعلومات الكامله ولمتابعة جميع أخبارنا يمكنك الإشتراك في نظام التنبيهات او في احد أنظمتنا المختلفة لتزويدك بكل ما هو جديد.
كما تَجْدَرُ الأشاراة بأن الخبر الأصلي قد تم نشرة ومتواجد على النشرة (لبنان) وقد قام فريق التحرير في الخليج 365 بالتاكد منه وربما تم التعديل علية وربما قد يكون تم نقله بالكامل اوالاقتباس منه ويمكنك قراءة ومتابعة مستجدادت هذا الخبر من مصدره الاساسي.