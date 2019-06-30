وهاب لجنبلاط: ما يجري ترافقاً مع جولة باسيل من قطع طرق لا يليق بك

توجه رئيس حزب "التوحيد العربي" الوزير السابق ​وئام وهاب​، في تصريح عبر مواقع التواصل الإجتماعي، إلى رئيس "الحزب التقدمي الإشتراكي" النائب السابق ​وليد جنبلاط​، مؤكداً أن ما يجري ترافقاً مع جولة رئيس "التيار الوطني الحر" ​جبران باسيل​ لا يليق به ولا برئيس "اللقاء الديمقراطي" النائب ​تيمور جنبلاط​ كشاب واعد ومهذب ومحترم، قائلاً: "قطاع الطرق يسيئون لصورة قرانا".

تجدر الإشارة إلى أنه كانت قد انتشرت على مواقع التواصل الإجتماعي معلومات عن تجمهر مناصري "الحزب التقدمي الاشتراكي" على مداخل بلدتي ​كفرمتى​ و​بشامون​، استعدادا لقطع الطريق أمام رئيس "التيار الوطني الحر"، الذي يزور المنطقة اليوم في جولة له تخللها افتتاح مكتب للتيار في بلدة صوفر.