دفاع روسيا: نراقب تحرك المدمرة كارني الأميركية بعد دخولها البحر الأسود

أعلنت ​وزارة الدفاع الروسية​ أن "قوات أسطولنا بدأت في مراقبة تحرك المدمرة "كارني" الأميركية بعد دخولها البحر الأسود". وأوضح المركز الوطني الروسي للدفاع أن سفينة الحراسة التابعة لأسطول البحر الأسود "سميتليفي" هي من تقوم بالمهمة، بالإضافة إلى الوسائل الإلكترونية والتقنية للأسطول. وفقًا للمركز، فقد دخلت المدمرة "كارني" البحر الأسود في الساعة 19.20 بتوقيت موسكو يوم 29 حزيران. ولفت إلى أنه "وفقًا لأحكام اتفاقية مونترو الدولية التي تنظم مرور في المضائق التركية للسفن الحربية، فإنه يجب ألا يتجاوز الوقت الذي تقضيه المدمرة الأميركية في البحر الأسود 21 يومًا".

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