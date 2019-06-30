شكرا لقرائتكم خبر عن لجنة متابعة الأداء الإعلامى بـ"الإعلاميين" تبدأ عملها بحضور عصام شلتوت والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - بواسطة محمد صلاح - قالت نقابة الإعلاميين، إن لجنة متابعة أداء الإعلام الرياضى برئاسة خالد فتوح عقدت أول اجتماع لها بنادى الإعلاميين فى حضور أعضاء اللجنة من مختلف الإعلام المرئى والمقروء والمسموع .

وأضافت النقابة فى بيان لها: "شارك فى الاجتماع كلا من سامى عبد الفتاح وعصام شلتوت وعلى بركة وعلى عبد الهادى ورامى بهجت وإيهاب شعبان وعبد الشافى صادق ومحمد باهى ومحمد عباس وحسام محرز وصلاح بدران وجمال بدراوى وممدوح فهمى ومدحت رشدى وجمال أبو المكارم ومدحت السيد وأحمد جلال وحسام وصفى وأحمد الصاوى".

وأشارت النقابة إلى أن اللجنة خرجت بالعديد من التوصيات أهمها وضع معايير وأسس التعامل مع عناصر الإعلام الرياضى من خلال ميثاق الشرف الإعلامى، وعمل رصد ومتابعة أداء الاعلاميين للبرامج الرياضية مع عمل بروتوكلات مع الهيئات والمؤسسات الرياضية الكبرى أمثال اللجنة الأوليمبية ووزارة الشباب والرياضة واتحاد الكرة ورابطة النقاد الرياضيين، مع عمل شعبة لمقدمى البرامج والإخراج والإعداد والمراسلين والمحررين، وعمل دورات تدريبية لتأهيل عناصر الإعلام الرياضى، وعمل استفتاء سنوى تحت شعار الأفضل لكل من ينتمى للمجال الرياضى .

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وأكد خالد فتوح رئيس اللجنة، أن اللجنة بدأت عملها بالفعل وأن الهدف الرئيسى منها رصد ومتابعة الأداء وتنقية أجواء الإعلام الرياضى بحيث يكون هادفا بعيدا عن التعصب الأعمى وهدم القيم الرياضية .

وذكر خالد فتوح أن اللجنة ستؤكد على مقدمى ومُعدي ومخرجى البرامج الرياضية التليفزيونية والاذاعية على أهمية الفارق بين الناقد الرياضى والمحرر الرياضى ورفع توصيات اللجنة لمجلس إدارة نقابة الاعلاميين.