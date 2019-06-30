شكرا لقرائتكم خبر عن أحمد السجينى يطالب بالحفاظ على النمط التراثى لمنطقتى الكيلو 21 و34 بالإسكندرية والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - بواسطة محمد صلاح - قال المهندس أحمد السجينى، رئيس لجنة الإدارة المحلية بمجلس النواب، إنه طالب الدكتور عبد العزيز قنصوة محافظ الإسكندرية، خلال الزيارة الميدانية التى نظمتها اللجنة للمحافظة، بأهمية الحفاظ على التراث والتخطيط العمرانى فى المنطقة الواقعة ما بين الكيلو 21 والكيلو 34 بحرى وقبلى الطريق الساحلى، وذلك من خلال وقف نزيف البناء العشوائى وسرعة الانتهاء من المخططات التفصيلية وإعداد تصور معمارى حضارى متسق فى الواجهات والارتفاعات والألوان مع النمط العمرانى للمحافظة وتراثها.

وأضاف "السجينى"، فى تصريحات له، أنه طالب المحافظ بتدارك الأمر، متابعا: "خصوصا أننا لا نريد أن تتحول هذه المناطق إلى مد عشوائى مثلما حصل من قبل القيادات والأجيال السابقة على مر السنين الذى كان من أثره أن تتحول مناطق مثل العجمى والهانوفيل واليوسف إلى هذا التشوه العمرانى بعد أن كانت من أرقى وأجمل المناطق البيئية والسياحية فى مصر".

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وأوضح أن اللجنة أكدت على أهمية توجيه ناتج مياه محطة معالجة أبو تلات بالإسكندرية، إلى خدمة وتغذية مياه الرى فى المناطق الجديدة المتوقع ضمها للحيز العموانى سواء كانت حدائق عامة أو مناطق سكنية خاصة.