شكرا لقرائتكم خبر عن "محلية البرلمان" توصى بالتصدى لمواقف وأسواق عشوائية والتعديات بالإسكندرية والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - بواسطة محمد صلاح - أوصت لجنة الإدارة المحلية بمجلس النواب، برئاسة المهندس أحمد السجينى، بحل مشكلة انتشار الأسواق والمواقف العشوائية والتعديات فى مناطق مختلفة بمحافظة الإسكندرية، مثل الهانوفيل والكيلو 21 والبيطاش وشارع الحنفية ومنطقة أبو تلات، وغيرها.

يأتى ذلك بعد أن نظمت لجنة الإدارة المحلية زيارة ميدانية إلى محافظة الإسكندرية لمدة ثلاثة أيام انتهت مساء أمس السبت، رصدت خلالها انتشار الأسواق والمواقف العشوائية والمبانى المخالفة، ووجود إشغالات وتعديات على الشوارع والطرق.

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وأوضح أعضاء لجنة الإدارة المحلية أن اللجنة فتحت ملف الأسواق العشوائية المنتشرة فى كافة المحافظات، وذلك يأتى مواكبة لقيام الدولة بإزالة التعديات وفرض هيبة الدولة لوقف التعديات ومنع الفوضى، مع رؤية بأن يتم توفير أسواق بديلة منتظمة ومقننة وتطبيق القانون بحسم على أى مخالفات، وكذلك بالنسبة للمواقف العشوائية بأن يتم التعامل معها بالشكل الواقعى، والتصدى لها إما بالإزالة أو إيجاد بديل.

كما أوصى وفد لجنة الإدارة المحلية بأن يتم تنمية شواطئ الكيلو 21 حتى أبوتلات، وتعظيم الموارد المالية من خلالها.

بينما طالب نواب الاسكندرية وفد لجنة الإدارة المحلية بأن يوصى بزيادة الخدمة المرورية فى المسار بالكيلو 21 مرورا بمنطقة أبو يوسف والهانوفيل وانتهاء بشارع البيطاش، مع أهمية فرض هيبة الدولة والنظام فى تلك المناطق.