شكرا لقرائتكم خبر عن ابن عم "تميم": أمير قطر ورئيس وزرائه يتلقيان الأوامر من عزمى بشارة وإيران والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - بواسطة محمد صلاح - أكد الشيخ فهد بن عبدالله آل ثانى، أحد أفراد الأسرة القطرية الحاكمة، وابن عم تميم بن حمد، أن عبدالله بن ناصر رئيس الوزراء القطرى، هو مجرد مسؤول صورى، موضحا أنه يتولى قمع الداخل القطرى، عبر تلقى أوامر من تميم بن حمد، الذى يتلقى هو الآخر الأوامر من عزمى بشارة وإيران.

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وقال أحد أفراد الأسرة القطرية الحاكمة، فى تغريدة له عبر حسابه الشخصى على "تويتر"، أن المدعو عبدالله بن ناصر رئيس وزراء صورى فقط وأكبر صلاحياته هى قمع الداخل القطرى، عدا ذلك يتلقى أوامره من الدمية الأخرى تميم الذى بدوره يتلقى أوامره من عمه عزمى بشارة وعمته شريفه وأكبر دليل على ذلك ماحدث فى قمم مكة الأخيرة.

وتابع ابن عم تميم بن حمد،: كالعادة تنظيم الحمدين الإرهابى يمارس التقية، كما تفعل حليفتهم الغير شريفة إيران. لا أعلم كيف يقف تنظيم الحمدين الإرهابى بجانب تونس، وهو بنفس الوقت يحرض على الثورات والعنف ويدعم الإرهاب الذى اكتوت تونس وكل البلدان العربية بناره!.