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الجالية المصرية فى النمسا تهنئ الرئيس السيسى بالذكرى السادسة لثورة 30 يونيو

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القاهرة - بواسطة محمد صلاح - أعرب عدد من رموز الجالية المصرية فى النمسا عن خالص تهنئتهم للرئيس عبد الفتاح السيسى بمناسبة الذكرى السادسة لثورة الثلاثين من يونيو المجيدة، متمنين لمصر الرخاء والسلام والتقدم فى ظل القيادة الحكيمة للرئيس السيسى.

وصرح المهندس حسام بازينة رئيس اتحاد المصريين فى مدينة "ليوبن" النمساوية، اليوم الأحد، بأن ثورة الثلاثين من يونيو قادت مصر إلى الاستقرار والتنمية، وخلصت البلاد من جماعات ارهابية كانت تسعى الى تفتيت البلاد وإغراقها فى مستنقع الصراعات.

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كما قدم مجدى العشرى، رئيس الرابطة العربية للثقافة بالنمسا "سابقا " عن تهنئته للرئيس السيسى بهذه المناسبة الغالية، مشيرا إلى أن ثورة الثلاثين من يونيو خلصت مصر من حكم جماعة الإخوان الإرهابية، التى قسمت الشعب وزرعت الفتن .

كما أعرب بهجت العبيدى مؤسس "الاتحاد العالمى للمواطن المصرى"، عن الفخر بثورة الثلاثين من يونيو، وبالرئيس عبد الفتاح السيسى، الذى انتشل البلاد من هذه الفترة العصيبة، ويقودها حاليا لتحقيق طفرة واسعة فى كافة مجالات الإعمار والتنمية، وتحسين مستوى معيشة المواطنين.

 

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