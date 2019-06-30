نقيب الإعلاميين: جلسة أداء القسم المهنى للأعضاء الجدد الخميس المقبل

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القاهرة - بواسطة محمد صلاح - أعلن الدكتور طارق سعده نقيب الإعلاميين، عن عقد جلسة لأداء القسم المهنى وتسليم بطاقات العضوية الجديدة للأعضاء الذين تم قبول عضوياتهم بالنقابة الخميس القادم 4 يوليو بمقر النقابة بجاردن سيتى . وأضاف طارق سعده فى تصريحات له، أنه سيعقب جلسة أداء القسم حوار مفتوح مع الإعلاميين للرد على استفسارات الأعضاء وإطلاعهم على ماتم إنجازه خلال الفترة الماضية من خلال تشكيل بعض لجان النقابة وهى " لجنة التثقيف و التدريب و لجنة تقييم أداء الإعلام الرياضى و اللتين ضمتا كوكبة من كبار الإعلاميين ، كما تم تشكيل لجنة الخدمات الاجتماعية التى جهزت لمجموعة من الأنشطة سيتم الإعلان عنها قريباً منها رحلات حج وعمره ومصايف . Advertisements وذكر طارق سعدة أنه سيتم عرض الخطة المستقبلية لاتمام العملية التأسيسية للنقابة بخطواتها التى نص عليها قانون تأسيس النقابة .

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