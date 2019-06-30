شكرا لقرائتكم خبر عن وقفة حاشدة للجالية المصرية فى نيويورك احتفالا بذكرى ثورة 30 يونيو.. صور والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - بواسطة محمد صلاح - نظم أبناء الجالية المصرية بالخارج صباح اليوم وقفة حاشدة فى نيويورك احتفالا بذكرى ثورة 30 يونيو، بمشاركة عدد كبير من المصريين بالولايات المتحدة الأمريكية. نظمت الوقفة حركة صوت مصر بالخارج وشارك فيها عدد كبير من المصريين بالولايات المتحدة الأمريكية فى ميدان تايم سكوير بنيويورك بمناسبة ذكرى 30 يونيو، ورفع المشاركون صور الرئيس وأعلام مصر ولافتات تدعم الرئيس وجهود الجيش والشرطة فى مواجهة الإرهاب. وقال معتز صلاح الدين، رئيس حركة صوت مصر بالخارح، إن الوقفة شارك فيها لفيف من أبناء الجالية المصرية بالخارج للتأكيد على وقوف المصريين بالخارج خلف البلاد بقيادة الرئيس عبد الفتاح السيسى مع التنمية والبناء ودعم مؤسسات الدولة فى مواجهة الإرهاب.





















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