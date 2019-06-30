"إسكان النواب" تُهاجم محافظ القاهرة: تجاهل اجتماعنا.. وحضر افتتاح مطعم

محمد اسماعيل - القاهرة - كتب - أحمد علي:

قال المهندس علاء والي، رئيس لجنة الإسكان بمجلس النواب، إنَّ اللواء خالد عبدالعال محافظ القاهرة لبى دعوة افتتاح مطعم بالنادي الأهلي بمدينة نصر، وتجاهل الدعوة التي وجهت له من قبل البرلمان للحضور للجنة الإسكان لمناقشة قضايا المواطنين، والتي على إثرها سادت حالة من الغضب والاستنكار بين أعضاء اللجنة نتيجة عدم الاهتمام من قبل المسئولين بالمجلس.

وأضاف "والي"، في بيان اليوم الأحد أنه "بعد أيام قليلة وجدنا محافظ القاهرة يحضر افتتاح مطعم بالنادي الأهلي، وتم تسجيل فيديو له، وشاركه عبر اليوتيوب خلال حضوره الافتتاح، وبالتالي فإن دعوة مجلس النواب بالنسبة له ليست بالأهمية مقارنة بدعوة مطعم بالنادي الأهلي".

وتساءل: "هل محافظ القاهرة مهتم فقط بالأنشطة الترفيهية وقضايا المواطنين وحل مشاكلهم لا تعرف الاهتمام من جانب المحافظة؟ وهل الأولوية مناقشة قضايا المواطنين وإيجاد حلول لها أم الاهتمام بدعوات الأنشطة الترفيهية من قبل الأندية فقظ؟ وأين محافظ القاهرة من توجيهات القيادات السياسية واهتماماتها بالمواطنين والعمل على حل مشاكلهم وتوفير حياة كريمة لهم؟".

وأضاف رئيس لجنة الإسكان، أن محافظ القاهرة تسبب في حالة من الغضب داخل اللجنة لعدم حضوره لمناقشة موضوع طلب الإحاطة بشأن عدم تنفيذ محافظة القاهرة للأحكام القضائية واجبة النفاذ، والصادرة لصالح المواطنين الذين استخرجوا تراخيص بناء، وفقًا لقانون البناء الموحد رقم 119 لسنة 2009.