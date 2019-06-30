ضبط مخبز بلدي تَصَرَّفَ في سلع محظور تداولها بالإسكندرية

محمد اسماعيل - القاهرة - الإسكندرية – محمد البدري:

ضبطت أجهزة وزارة التموين والتجارة الداخلية بالإسكندرية، مخبز بلدي في منطقة برج العرب غربي المحافظة لتصرف القائمين عليه في 12.5 طن دقيق بلدي مدعم محظور تداوله في الأسواق.

وقال محمد سعد الله، وكيل وزارة التموين والتجارة الداخلية بالإسكندرية، إن إدارة تموين برج العرب برئاسة سمير عبد النبي نفذت حملة مكبرة في نطاقها، للرقابة على الدعم الذي تقدمه الدولة لمستحقيه وكذلك لضبط الأسواق من ممارسات الغش التجاري.

وأضاف سعد الله في تصريح صحفي، الأحد، أنه بعد مراجعة السجلات تبين التصرف 250 جوال من الدقيق المدعم يزن كل منها 50 كيلو بإجمالي وزن 12 طن و500 كيلو.

وأشار إلى أن الحملة استكملت مهامها في ضبط الأسواق بنطاق دائرة برج العرب، وأسفر ذلك عن تحرير 31 محضرا تشمل حيازة سلع منتهية الصلاحية وعدم وجود ترخيص مزاولة مهنة وممارسة مهنة بدون وجود شهادة صحية، فيما جرى مصادرة الكميات المذكورة واتخاذ الإجراءات القانونية للعرض على النيابة المختصة.