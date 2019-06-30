عودة طائرة بعد إقلاعها من مطار القاهرة بسبب إصابة راكبة

محمد اسماعيل - القاهرة - كتب - طه عبيد:

عادت الطائرة اليمنية مرة أخرى لمطار القاهرة الدولي بعد إقلاعها بدقائق في طريقها إلى مدينة عدن، بسبب إصابة راكبة يمنية الجنسية بوعكة صحية.

قالت مصادر مطلعة بالمطار، إن برج المراقبة تلقي إشارة من قائد طائرة شركة الخطوط اليمنية رقم 609، المتجهة إلى عدن، يطلب السماح له بالعودة مرة أخرى إلى المطار، بسبب إصابة راكبة يمنية بوعكة صحية، وأثناء الهبوط بالمطار تبين وجود عطل فني أصاب مجموعة العجل الخلفية بالطائرة.

وأضافت المصادر أنه تم السماح للطائرة بالهبوط بموقع 10 داخل أرض المهبط، وإنزال الركاب في إحدى صالات الترانزيت، واستدعاء فرق الصيانة لإصلاح العطل، كما تم نقل الراكبة تحت إشراف محمود غنيم مشرف الإسعاف إلى عيادة الحجر الصحي برئاسة الدكتور حازم حسين وتم عمل الإسعافات اللازمة لها.