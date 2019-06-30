عروض فنية في ذكرى 30 يونيو داخل جميع المراكز الثقافية بالوادي الجديد

محمد اسماعيل - القاهرة - الوادي الجديد – محمد الباريسي:

قال صلاح حسان مدير عام مديرية الثقافة بالوادي الجديد، إنه سيجري تقديم عروض فنية لفرقتي الموسيقى العربية والقومية للفنون الشعبية بالمسرح المكشوف بقصر ثقافة الخارجة مساء غدا الاثنين؛ في إطار الاحتفالات بذكرى ثورة 30 يونيو.

وأوضح حسان، في بيان اليوم الأحد، أنه سيقام أيضًا أمسية شعرية لأدباء نادي أدب قصر ثقافة الخارجة تحت عنوان "ريادة مصر ودورها الإقليمي والعالمي"، كما تنظم مكتبة الطفل والشباب بالفرافرة، اليوم الأحد، عروضًا فنية مختلفة لفرقة التلقائيين.

وأشار إلى تجهيز وإعداد كافة المواقع الثقافية على مستوى المحافظة لإقامة محاضرات وندوات وحلقات نقاشية عن ذكرى 30 يونيو وما أثمرت عنه بتصحيح المسار نحو مستقبل أفضل.

لأبنائنا، وذلك بالتعاون بين فرع ثقافة المحافظة وجامعة الوادي الجديد من خلال أساتذة جامعيين متخصصين.