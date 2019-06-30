تزامناً مع ذكرى 30 يونيو.. افتتاح محطتي صرف صحي في سوهاج

محمد اسماعيل - القاهرة - سوهاج - عمار عبدالواحد:

افتتح الدكتور أحمد الأنصاري محافظ سوهاج، اليوم الأحد، محطتي صرف صحي بنجعي (كويز، ومقلد)، ضمن مشروع الصرف الصحي المتكامل بقرية الخلافية بمركز ومدينة جرجا، وذلك تزامناً مع ذكرى 30 يونيو.

وأوضح محافظ سوهاج أن المشروع يخدم أكثر من 4 آلاف نسمة من أهالي القرية والقرى المجاورة، بتكلفة إجمالية 30 مليون جنيه.

من جانبه قال اللواء محمد بدري، رئيس شركة مياه الشرب والصرف الصحي بسوهاج إن المشروع يتكون من محطة رفع فرعية بنجع "مقلد"، على مساحة 500 متر مربع، بطاقة استيعابية 72 متر مكعب في الساعة، بتمويل من البنك الدولي، ويخدم حوالي 2500 نسمة، مضيفًا أن المحطة الرئيسية بنجع "كويز"، أقيمت على مساحة 650 متر مربع، وبطاقة استيعابية 115 متر مكعب في الساعة، وتخدم 1750 نسمة.

وأشار إلى أن أطوال شبكات الانحدار بالمشروع 7294 متر طولي، بعدد مطابق 272 مطبق، وأن عدد الوصلات المنزلية بلغ 600 غرفة، حيث بلغت أطوال الوصلات المنزلية إلى 4000 م/ط، فيما تصل خطوط الطرد إلى 3608 م/ط.