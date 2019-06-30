بابا الفاتيكان: اجتماع ترامب وكيم نموذج لـ"ثقافة الالتقاء"

محمد اسماعيل - القاهرة - الفاتيكان- (د ب أ):

وجّه بابا الفاتيكان فرنسيس الأول تحياته لأبطال ما وصفه بأنه اجتماع تاريخي على أرض شبه الجزيرة الكورية، في إشارة إلى اجتماع عُقِد اليوم الأحد بين الزعيم الكوري الشمالي كيم جونج أون والرئيس الأمريكي دونالد ترامب.

وبحسب إذاعة الفاتيكان، قال البابا فرنسيس عقب صلاة التبشير الملائكي اليوم الأحد: "في هذه الساعات الأخيرة، رأينا في كوريا نموذجا جيدا لـ(ثقافة الالتقاء)".

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وعُقِد اللقاء في المنطقة منزوعة السلاح شديدة التحصين بين الكوريتين، حيث تصافح ترامب وكيم قبل أن يعبر الرئيس الأمريكي العتبة الخرسانية التي تمثل خط الترسيم الذي يقسم المنطقة منزوعة السلاح بين الكوريتين.

واجتمع الاثنان بعد ذلك لقرابة ساعة. وبهذا يصبح ترامب أول رئيس أمريكي تطأ قدماه أراضي كوريا الشمالية وهو في منصبه.

وقال البابا في تحياته لأطراف الاجتماع: "مثل هذه الإيماءة المهمة ربما تكون خطوة جديدة على طريق السلام، ليس فقط على شبه الجزيرة الكورية، بل في العالم بأسره".