كتب هاني نصر العربي - انت الان تقراء خبر "جيريمي هانت" يحدد الموعد النهائي لقرار خروج بريطانيا من الاتحاد الأوروبي والان مع التفاصيل الكاملة فقط على الخليج 365

سيقرر جيريمي هانت إخراج بريطانيا من الاتحاد الأوروبي دون اتفاق في 31 أكتوبر إذا أصبح واضحا في بداية ذلك الشهر أنه لا توجد إمكانية للحصول على اتفاق من خلال البرلمان.

وقال وزير الخارجية هانت، وهو يقاتل المرشح المفضل بوريس جونسون ليحل محل تيريزا ماي كرئيس للوزراء، إنه كان من واجبه الديمقراطي تسليم خروج بريطانيا من الاتحاد الأوروبي في الوقت المحدد.

وقال لتلفزيون هيئة الاذاعة البريطانية (بي بي سي) "الفرق بيني وبين بوريس ليس كبيرًا كما يقول الناس."

وأضاف: "في بداية شهر أكتوبر، إذا لم يكن هناك احتمال للتوصل إلى اتفاق يمكن أن يتم من خلال البرلمان، فسوف أغادر في نهاية أكتوبر لأن هذا هو وعدنا الديمقراطي للشعب البريطاني."